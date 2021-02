La Francia ai piedi di Mbappé dopo la notte Champions, Le Parisien: "Il Messia è lui"

Il quotidiano parigino Le Parisien racconta quella che è stata la nottata da sogno di Kylian Mbappé. "Il Messia è lui". Autore di una tripletta, prende 10 in pagella. Un voto non certo comune in Francia (9 il voto de L'Equipe, ndr). "Atteso come protagonista, il Campione del Mondo diventa eccezionale. La sua velocità, le sue scelte e la sua precisione martorizzano il Barcellona