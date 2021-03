La Germania rimanda Kroos a Madrid. Problemi all'adduttore, Low: "Meglio non rischiare"

vedi letture

La Germania ha deciso di rimandare Toni Kroos a Madrid. Il centrocampista del Real lascia quindi il ritiro e non parteciperà alle sfide contro Islanda, Romania e Macedonia. Il giocatore si sottoporrà domani ad alcuni test nella capitale spagnola, ma il problema all'adduttore non sembra destare preoccupazioni. Kroos è in dubbio per la sfida di campionato contro l'Eibar, ma sarà pronto per l'appuntamento del 6 aprile contro il Liverpool, valido per i quarti di finale di Champions League. La decisione è stata presa da Low e lo staff medico: "Abbiamo fatto alcuni esami. Ci sarebbe piaciuto averlo per le prossime partite, ma voglio che sia al meglio e che sia nelle migliori condizioni per l' Europeo di questa estate", ha detto il CT.