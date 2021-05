La gioia incontenibile di Mount: "Non riesco a descrivere, è stato un viaggio lunghissimo"

vedi letture

Dall'Academy alla prima squadra, sognando una notte come quella di ieri. La gioia di Mason Mount è incontenibile dopo la vittoria della Champions League: "Non riesco a descrivere le emozioni a parole, è impossibile. Ho giocato due finali per il Chelsea e le ho perse entrambe, mi ha fatto male. Questa è una cosa davvero troppo speciale. Il Manchester City ha grandi giocatori, è stata una partita difficile. Abbiamo segnato un gol, ci abbiamo provato in contropiede, poi abbiamo difeso con le nostre vite. La vittoria ha un significato incredibile: è stato un lungo, lungo viaggio per arrivare a questo momento".