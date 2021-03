La Bild alla Federcalcio tedesca: "Lahm Presidente, Ragnick ct a interim poi Klopp o Flick"

La Bild parla del futuro del calcio tedesco e indica in Philipp Lahm quello che definisce "l'uomo ideale per la Presidenza della Federazione in futuro". Non solo. Per guidare il dopo Joachim Low, i nomi sarebbero quelli ora di Jurgen Klopp (Liverpool) e Hansi Flick (Bayern Monaco) ma per il giornale, nel suo fondo, il candidato ideale ad interim sarebbe Ralf Rangnick. "Un duro ma competente, sarebbe il capo del calcio perfetto per continuare la promozione di talenti e la formazione di giocatori". Poi, Klopp o Flick. "Lahm e Ragnick più Klopp o Flick dopo il 2022: la DFB prenda questo dream team con tutte le sue forze".