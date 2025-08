Ufficiale La promessa del Chelsea Marc Guiu cerca spazio: va in prestito secco al Sunderland

L'attaccante classe 2006 Marc Guiu lascia il Chelsea, ma solo a titolo temporaneo: andrà a giocare nella prossima stagione in prestito al Sunderland.

Un anno fa Marc Guiu veniva annunciato come nuovo acquisto da parte del Chelsea direttamente dalla celebre Cantera del Barcellona. Nella sua prima stagione a Londra però è stato utilizzato con il contagocce: 3 presenze in Premier League, 1 in FA Cup e in Carabao Cup. Maggior luce l'ha trovata in Conference League dove è stato fra i protagonisti: 6 reti in 7 match per lui. Ora, con gli arrivi di Delap e Joao Pedro lo spazio si è ridotto a dismisura.

Questo l'annuncio del suo nuovo club: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l'acquisto di Marc Guiu, che si unisce allo Stadium of Light in prestito per la stagione 2025-26. Proveniente dal Chelsea, l'attaccante arriva al Wearside dopo aver fatto parte della squadra dei Blues che ha vinto la Coppa del Mondo per Club FIFA il mese scorso ", si legge nel comunicato.