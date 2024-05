Ufficiale La Red Bull sbarca anche nel calcio inglese: quota di minoranza e sponsor del Leeds

Lipsia, Salisburgo, Bragantino, New York e non è finita qua. La Red Bull è entrata ormai da tempo nel mondo del calcio e adesso sbarca anche in quello inglese. Il colosso austriaco la prossima stagione sarà il main sponsor del Leeds United, club di Championship, dopo aver raggiunto un accordo per l'acquisto di una quota di minoranza della società.

Ad annunciarlo è il club britannico con un comunicato ufficiale: "Oggi il Leeds United Football Club è orgoglioso di annunciare un nuovo accordo pluriennale con la Red Bull, rendendola partner di punta della maglia del club a partire dalla prossima stagione. La Red Bull unirà le forze con il Leeds United per potenziare la popolarità e l'importanza internazionale del club".

Il logo della Red Bull sarà presente sulle maglie del Leeds United: "A partire dalla stagione 2024/2025, il Leeds United presenterà il marchio Red Bull sulla parte anteriore delle divise della prima squadra maschile e femminile. Red Bull diventerà anche il partner esclusivo per gli Energy Drink del club, con il marchio presente all'interno di Elland Road e durante i media-day. L'accordo comporta nuovi ricavi commerciali e ulteriori investimenti di capitale per una quota di minoranza che consentirà ulteriormente al club di competere dentro e fuori dal campo alla ricerca della promozione per la prossima stagione".