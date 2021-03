Ladri in casa Di Maria, Pochettino lo sostituisce. Rapinato anche il padre di Marquinhos

Tremenda disavventura per la famiglia di Angel Di Maria, che sarebbe stata vittima di un furto in casa descritto come "estremamente violento" da RMC Sport. Pare che sia stato questo il motivo a indurre Mauricio Pochettino, raggiunto dalla notizia - comunicatagli dal direttore sportivo Leonardo - in avvio di ripresa del match contro il Nantes, a sostituire il Fideo con Sarabia. Secondo notizie provenienti dalla Francia anche il padre di Marquinhos sarebbe stato visitato da una banda di ladri. Dinamica quest'ultima che è sembrata meno grave rispetto a quella sopraccitata, visto il coinvolgimento dei familiari dell'argentino, e della quale il brasiliano è venuto a conoscenza soltanto dopo il fischio finale dell'incontro. Una notte particolarmente complicata per i due giocatori del Paris Saint-Germain.