LaLiga, Benzema torna e salva il Real Madrid: il derby con l'Atlético finisce 1-1

vedi letture

Finisce in parità il derby di Madrid. Al "Wanda Metropolitano" l'Atlético pregusta la vittoria e la fuga al comando della classifica portandosi avanti dopo 15' con Luis Suarez. Karim Benzema, rientrato giusto in tempo per la sfida dopo aver saltato tre incontri per infortunio, trova il pari a due minuti dalla fine. La classifica ora recita: Atlético 59, Barcellona 56, Real Madrid 54. E i colchoneros hanno una partita da recuperare.

Atletico Madrid 59 punti (25 gare)

Barcellona 56 (26 gare)

Real Madrid 54 (26 gare)

Siviglia 48 (25 gare)

Real Sociedad 42 (25 gare)

Betis Siviglia 39 (25 gare)

Villarreal 37 (26 gare)

Granada 33 (25 gare)

Celta Vigo 33 (26 gare)

Levante 32 (25 gare)

Athletic Bilbao 30 (24 gare)

Valencia 30 (26 gare)

Osasuna 28 (26 gare)

Cadice 28 (26 gare)

Getafe 27 (26 gare)

Valladolid 25 (26 gare)

Elche 24 (25 gare)

Eibar 22 (26 gare)

Alaves 22 (25 gare)

Huesca 20 (26 gare)