LaLiga si riapre, Simeone: "Restiamo calmi, ma Real Madrid e Barça non ne perderanno una"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 di ieri col Getafe, mister Diego Simeone ha parlato così della corsa nuovamente aperta per la vittoria de LaLiga e, in particolare, delle due inseguitrici Barcellona e Real Madrid: "La mia squadra sta giocando bene, a prescindere dagli ultimi risultati. Dobbiamo mantenere la calma in un campionato difficile. Barcellona e Real non perderanno una partita da qui alla fine, quindi dobbiamo essere consapevoli del nostro cammino senza farci prendere dall'ansia", le dichiarazioni del tecnico dell'Atletico Madrid.