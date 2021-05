Le aperture in Inghilterra - Chelsea tra Champions e mercato: rinnovata la corsa a Rice

Il Chelsea è ovviamente concentrato sulla finale di Champions League in questo periodo, ma è già partita la programmazione per la prossima stagione. Il Telegraph nell'apertura delle sue pagine sportive parla di mercato: "Il Chelsea rinnova la corsa a Rice", valutato 90 milioni di sterline dal West Ham, come si apprende da titolo. "La nuova carità di Guardiola per onorare la madre", si legge ancora.