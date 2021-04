Le aperture in Inghilterra - Mount trascina il Chelsea. Lo 'strano' rinnovo di De Bruyne

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 8 aprile 2021, si parla principalmente della vittoria del Chelsea in Champions League, in casa del Porto. Successo per 2-0 con i gol inglesi di Mason Mount e Chilwell. Sorride Tuchel che ha ipotecato le semifinali. Spazio anche al rinnovo di Kevin De Bruyne con il City: un rinnovo negoziato senza procuratore e con il giocatore che ha mostrato i suoi dati raccolti dagli analisti e percepirà poco più di 18 milioni di euro a stagione.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Mail: "Mighty Mount"

The Daily Telegraph: "Just two good"

The Times: "England stars give Chelsea upper hand"