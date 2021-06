Le aperture inglesi - C'è Inghilterra-Germania: we can be heroes. La carica di Southgate

Sulle prime pagine inglesi di oggi, martedì 29 giugno 2021, si parla in particolare dell'Europeo e del big match di questa sera tra l'Inghilterra e la Germania, uno degli ottavi di finale più atteso. Southgate alla vigilia della gara ha caricato i suoi giocatori, tornando anche sul ko nel '96: "Possiamo fare la storia. Peccato per il risultato nel '96 ma fu una bella estate".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror: "We can be heroes...forever and ever"

Metro Sport: "This is our time"

The Daily Telegraph: "Southgate gioes back to the future"

The Guardian: "Making their own history"