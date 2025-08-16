Ufficiale
Lo Shakhtar Donetsk si assicura Lucas Ferrera e sono così 11 i brasiliani in rosa
Lo Shakhtar Donetsk si conferma un club dalla predilezione per i calciatori brasiliani: acquistato il centrocampista Lucas Ferreira dal Sao Paulo. 19 anni, ha firmato un contratto fino al 2030.
È l'undicesimo giocatore verde-oro in rosa. Tra i connazionali vi è anche Marlon, ex difensore del Sassuolo e del Monza. Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Marlon Gomes, Kevin, Eguinaldo, Newerton, Alisson, Pedrinho e Kaua Elias gli altri brasiliani.
