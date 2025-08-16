Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Lo Shakhtar Donetsk si assicura Lucas Ferrera e sono così 11 i brasiliani in rosa

© foto di Federico Titone
ieri alle 23:41Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Lo Shakhtar Donetsk si conferma un club dalla predilezione per i calciatori brasiliani: acquistato il centrocampista Lucas Ferreira dal Sao Paulo. 19 anni, ha firmato un contratto fino al 2030.

È l'undicesimo giocatore verde-oro in rosa. Tra i connazionali vi è anche Marlon, ex difensore del Sassuolo e del Monza. Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Marlon Gomes, Kevin, Eguinaldo, Newerton, Alisson, Pedrinho e Kaua Elias gli altri brasiliani.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
