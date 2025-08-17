Ufficiale Tiago Tomas torna a Stoccarda dopo due anni. Il portoghese arriva dal Wolfsburg

Tiago Tomas rinforza l'attacco dello Stoccarda. L'attaccante portoghese è stato acquistato a titolo definitivo dal Wolfsburg e ha firmato un contratto fino al 2029.

23 anni, Tiago Tomas aveva già indossato la maglia dello Stoccarda da febbraio 2022 a maggio 2023. Nei suoi due anni a Wolfsburg ha raccolto 65 presenze e segnato 9 reti. Affare da 13 milioni di euro.