Le aperture portoghesi - Lo Sporting non muore mai ma pareggia: il Porto può riaprire i giochi

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 22 aprile 2021, c'è spazio soprattutto per le gare di campionato andate in scena ieri, con lo Sporting capolista fermato sul 2-2 interno contro il Belenenses. Un rigore di Jovane al '96 ha permesso alla squadra di Amorim di mantenere l'imbattibilità. Oggi in campo il Porto, con il Vitoria Guimaraes, che può accorciare. C'è anche il Benfica in casa della Portimonense.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Ponto de interrogaçao"

Record: "Jovane salva Leao"