Le manone di Mendy sulla finale del Chelsea: l'acquisto più azzeccato del mercato estivo

vedi letture

Quando, lo scorso 24 settembre, il Chelsea annunciò l'acquisto di Edouard Mendy, furono in tanti a non comprendere appieno le strategie dei Blues. Del resto, appena tre anni prima era arrivato a Londra Kepa Arrizabalaga Revuelta, per l'astronomica cifra di 80 milioni di euro. Un vero e proprio flop, perché il 26enne basco ha commesso errori in serie e non ha dimostrato di avere la personalità giusta per difendere i pali di un club così prestigioso. A Mendy sono invece bastate pochissime partite per mettere tutti d'accordo. I numeri stagionali del senegalese sono impressionanti: 41 presenze, 27 gol subiti e ben 24 clean sheet, di cui addirittura otto in 11 match disputati in Champions League.

Mendy è riuscito nell'impresa di sfatare alcuni luoghi comuni, su tutti quello del difficile adattamento dei portieri alle nuove realtà. La Premier è senza dubbio un campionato difficile, ma l'assetto tattico del Chelsea (prima con Lampard, poi ancor di più con Tuchel) ha agevolato le cose al classe 1992, che finalmente si gode le luci della ribalta dopo un lungo peregrinare e una infinita gavetta. In pochi credevano nelle sue qualità; ora, a 29 anni, è pronto per giocare la partita più importante della sua vita e mettere le mani sul trofeo più ambito. Una finale che il Chelsea ha conquistato grazie alle sue parate, in particolare quella decisiva (e clamorosa) su Benzema. Un acquisto poco reclamizzato, ma a conti fatti il più azzeccato della faraonica campagna estiva.