Le pagelle di Lipsia-Borussia Dortmund 1-3 - Haaland e Reus su tutti

Risultato finale: Lipsia-Borussia Dortmund 1-3 (Sancho, Haaland, Haaland, Sorloth)

Lipsia

Gulacsi 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Orban 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Upamecano 5.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Halstenberg 5.5 - Non riesce a recuperare su Haaland. In difficoltà nella ripresa.

Angelino 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo, ma c'è l'assist per il gol di Sorloth.

Sabitzer 6 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Via dopo un'ora. (Dal 61' Klostermann 5,5 - Ordinato e nulla di più).

Haidara 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara. (Dal 71' Hwang 5,5 - Non lascia il segno).

Adams 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra.

Dani Olmo 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta.

Forsberg 5.5 - Si integra bene con i compagni, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 61' Sorloth 6 - Primo gol in Bundesliga).

Poulsen 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova.

Borussia Dortmund

Burki 6 - Attento tra i pali, nessuna sbavatura, non può nulla su Sorloth.

Meunier 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Akanji 6.5 - Duello rusticano con Poulsen e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Hummels 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Guerreiro 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Witsel 6 - Non aveva demeritato finché è rimasto in campo. Out per un problema fisico. (Dal 30' Emre Can 6,5 - Attento e preciso quando è in campo)

Delaney 6 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. (Dal 69' Zagadou 5,5 - Sbaglia in occasione del gol di Sorloth.

Sancho 7,5 - Un gol, un assist, tanto movimento. Una grande prova. (Dall'85 Tigges s.v.- )

Reus 7,5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte. All'attivo due assist e tante belle giocate. (Dall'85' Brandt s.v.- )

Reyna 6 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni, ma non ha fortuna in zona gol.

Haaland 8 - Potenzialmente può diventare il miglior giocatore del mondo. Ha tutto per farlo. Oggi gran secondo tempo con due gol.