Le pagelle di Tottenham-Liverpool 1-3 - Alexander Arnold e Mané su tutti

vedi letture

Risultato finale: Tottenham-Liverpool 1-3 (Firmino, Alexander Arnold, Hojbjerg, Mané)

TOTTENHAM

Lloris 5,5 - Non è perfetto sul gol di Firmino, salva in almeno tre circostanze.

Rodon 5.5 - Forse il migliore del pacchetto difensivo, ma l'errore sul gol di Mané costa caro.

Dier 5.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Male su Firmino. A corrente alternata nella ripresa.

Davies 5.5 - Non riesce a recuperare su Firmino e compagni. In difficoltà nella ripresa.

Aurier 5 - Prestazione sottotono, male sul gol di Firmino. Via dopo un tempo. (Dal 46' Winks 5,5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario).

Hojbjerg 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Segna ed uno degli ultimi a mollare.

Ndombele 5,5 - Travolto dal centrocampo del Liverpool, fatica a contenere l'avanzata degli ospiti. Serata difficile.

Doherty 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra.

Bergwijn 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dall'81' Bale s.v. - )

Kane 5.5 Senza il suo attaccante principe, il Tottenham fa fatica. Prova a resistere, ma alza bandiera bianca. (Dal 46' Lamela 5 - Praticamente zero il suo peso nell'economia del match.

Son 5,5 - Va a segno, ma il gol è giustamente annullato, ci prova, ma senza fortuna.

LIVERPOOL

Alisson 6.5 - Non può nulla su Hojbjerg, sempre attento durante i 90'.

Alexander-Arnold 7,5 - Praticamente il migliore in campo: corre, crossa, segna, un motorino inesauribile.

Henderson 6.5 - Duello rusticano con Joao Felix e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Matip 6.5 - Buona prova nella prima parte, via per un probabile problema fisico dopo un tempo. (Dal 46' Phillips 6 - Pronti, via e subito un giallo. Resiste nel finale.)

Robertson 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Thiago Alcantara 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa. (Dal 78' Jones s.v. )

Wijnaldum 6.5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza a sbrogliare matasse intricate in mezzo al campo.

Milner 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con i compagni si intende bene e crea azioni pericolose.

Salah 7 - Segna (ma il Var lo annulla), spinge, lotta come un vero leader. L'egiziano, quando è in serata, è tra i migliori al mondo.

Firmino 6.5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni. Poi c'è il premio per il gol. (Dall'87' Origi s.v. - )

Mané 7 - Un assist, un gol, altre occasioni sprecate. Grande serata.