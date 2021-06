Leicester, assalto delle big inglesi a Maddison ma le Foxes non mollano: rifiutati oltre 70 milioni

Tutti pazzi per James Maddison. Come riporta il Daily Express, sono diverse le big di Premier League che hanno messo gli occhi sul talentoso centrocampista del Leicester. A fare particolarmente sul serio è l'Arsenal di Arteta, ma le Foxes al momento sembrano non avere alcuna intenzione di lasciare andare il 24enne. Proprio per questo - si legge - avrebbero già rifiutato un'offerta da oltre 70 milioni di euro per Maddison.