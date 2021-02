Liga, l'Atletico crolla contro il Levante: sconfitta 0-2 e stasera il Real può accorciare

Crollo a sorpresa dell'Atletico Madrid, che cade in casa contro il Levante e manca la possibilità di fuggire a +9 dal Real Madrid. Gli uomini di Simeone, che tra tre giorni ospiteranno il Chelsea per l'andata degli ottavi di Champions, vengono puniti dalla rete di Morales, che nella seconda metà del primo tempo porta avanti la squadra di Valencia. L'Atletico attacca a testa bassa per tutta la ripresa, ma proprio nell'ultimo minuto di recupero viene punito in contropiede dallo 0-2 di De Frutos, che fa impazzire Paco Lopez.