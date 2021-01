Liga, la Real Sociedad si ferma ancora: 1-1 con l'Osasuna. Eibar ok col Granada

Ennesimo stop per la Real Sociedad che in casa contro l'Osasuna non è andato oltre l'1-1. Sotto per la rete di Calleri, la squadra di Alguacil ha pareggiato ad inizio ripresa grazie a Barrenetxea Muguruza e con questo punto sale a 30 punti e l'Osasuna a quota 14.

Nell'altra gara delle 18.30, invece l'Eibar ha battuto 2-0 il Granada grazie alla doppietta decisiva di Bryan Gil e con questo successo sale a 19 punti in classifica e lascia il Granada a quota 24.