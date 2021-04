Liga Primeira, Taremi regala i tre punti al Porto: secondo posto consolidato

vedi letture

Basta un gol di Mehdi Taremi al Porto per imporsi sul campo del Nacional e consolidare il secondo posto in Primeira Liga, complice il passo falso del Benfica sul campo del Gil Vicente. Momento molto positivo per gli uomini di Sérgio Conceiçao, che infilano il sesto successo consecutivo in campionato, ritrovando così il sorriso dopo l'eliminazione in Champions per mano del Chelsea. Di seguito la classifica aggiornata di Primeira Liga.