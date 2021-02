Ligue 1, il Marsiglia strappa un punto in nove uomini: è 0-0 sul campo del Bordeaux

Prova di forza del Marsiglia che riesce a strappare un punto al Bordeaux nonostante abbia giocato quasi metà partita in nove uomini. 0-0 il risultato finale in un match dove non sono mancate le emozioni. Soprattutto le situazioni disciplinari. Succede tutto in avvio di ripresa, quando vengono allontanati con rosso diretto prima Balerdi e poi Benedetto. Gli ospiti si arroccano in difesa e riescono alla fine a strappare un pareggio importante. Il Marsiglia è ora nono con 34 punti, uno in più rispetto ai girondini.