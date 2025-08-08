Ufficiale Lille, innesto per la fascia destra di difesa: Perraud firma un contratto triennale

Il Lille ha trovato il suo nuovo terzino sinistro: si tratta di Romain Perraud, 27 anni, che torna in Francia dopo l'esperienza in Spagna con la maglia del Real Betis. Il giocatore ha firmato un contratto triennale che lo legherà alla squadra allenata da Bruno Genesio fino al 30 giugno del 2028.

A lungo alla ricerca di un profilo affidabile per completare la fascia sinistra, il club francese ha valutato diverse opzioni prima di affondare il colpo su Perraud, considerato l’obiettivo ideale per caratteristiche tecniche ed esperienza. Nato e cresciuto calcisticamente in patria, Perraud ha vestito in passato le maglie di Paris FC, Nizza, Brest e soprattutto Southampton, club con cui si è messo in luce in Premier League.

Il comunicato ufficiale del Lille celebra il ritorno del difensore in Ligue 1 con entusiasmo: “Un nuovo difensore arriva al LOSC! Romain Perraud ha firmato con il Club per un periodo di 3 stagioni. Il LOSC è lieto di dare il benvenuto a un rinforzo di qualità per la sua fascia sinistra. Bentornato in Ligue 1, Romain, e benvenuto tra i Dogues”.