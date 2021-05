LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Manita del Bayern col 41° gol in Bundes di Lewandowski

live DIRETTA BUNDESLIGA - Manita del Bayern col 41° gol in Bundes di Lewandowski

BAYERN MONACO-AUGSBURG 5-2

CALCIO D’INIZIO

8' - Autorete di Gouweleeuw! Bayern in vantaggio!! Cross basso di Gnabry dall'interno dell'area di rigore con il capitano dell'Augsburg che anticipa Coman e mette alle spalle del suo portiere.

16' - Gnabry!! Occasione per il Bayern!! Accelerazione dell'esterno della formazione bavarese ma Gikiewicz salva tutto in uscita.

23' - Gol di Gnabry!! Il raddoppio del Bayern!! E' successo di tutto all'interno dell'area di rigore dell'Augsburg con l'esterno d'attacco che di testa ribadisce in rete.

24' - Calcio di rigore per l'Augsburg!! Intervento falloso di Hernandez ai danni di Niederlechner. Massima punizione per gli ospiti.

25' - Para Neuer!! Conclusione centrale di Caligiuri con il portiere della formazione bavarese che resta in piedi e respinge.

33' - Che gol di Kimmich!! Tris del Bayern!! Gran botta da parte del centrocampista che dalla distanza insacca il pallone all'incrocio dei pali.

42' - Gol di Coman!! Il Bayern cala il poker!! Conclusione potente e angolata da parte dell'ex Juve con il pallone che entra in rete.

—INTERVALLO—

57' - Lewandowski!! Conclusione da parte dell'attaccante polacco con la difesa dell'Augsburg che riesce a respingere.

60' - Cross dalla destra di Pavard per Hernandez che non riesce a tenere il pallone in campo sul secondo palo. Rimessa dal fondo per l'Augsburg.

68' - Gol di Hahn!! L'Augsburg accorcia le distanze!! Colpo di testa da parte dell'esterno ospite e Neuer battuto.

72' - Gol di Niederlechner!! Ancora a segno l'Augsburg!! Assist di Hahn per l'attaccante che supera per la seconda volta Neuer.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco a Monaco di Baviera con il Bayern comunque in vantaggio per 4-2.

90' - Gol di Lewandowski!! Manita del Bayern!! Il bomber polacco mette in rete da posizione ravvicinata segnando il suo gol numero 41 in campionato.

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-4

CALCIO D’INIZIO

3' - Gol di Stindl!! Borussia Monchengladbach in vantaggio!! Tacco di Thuram che innesca Lainer sulla destra. Il suo passaggio a rimorchio pesca l'attaccante che di prima intenzione supera Pavlenka.

19' - Che occasione per Selke!! Werder ad un passo dal pareggio!! Bel guizzo di Sargent sulla sinistra e passaggio filtrante per il suo compagno di reparto che, tutto solo davanti a Sommer, calcia addosso al portiere del 'Gladbach.

39' - Lainer!! Occasione per il Monchengladbach!! Colpo di testa del terzino ospite con Pavlenka che respinge.

—INTERVALLO—

50' - Selassie!! Occasione per il Werder!! Gran botta dalla distanza dell'esterno della formazione di casa ma Sommer vola a deviare in corner.

53' - Gol di Thuram!! Il raddoppio del 'Gladbach!! Contropiede della formazione ospite con una difesa del Werder non piazzata benissimo, ne approfitta il francese che supera Pavlenka.

54' - Gol di Bensebaini!! Il 'Gladbach cala il tris!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'esterno ospite stacca di testa e supera Pavlenka.

68' - Gol di Neuhaus!! Poker del 'Gladbach!! Mancino del centrocampista con il pallone che si insacca alla destra di Pavlenka.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco con il Werder che sta affondando 4-0 ed è legato al risultato del Colonia.

83' - Gol di Rashica!! Il Werder segna il gol della bandiera!! Conclusione potente da parte del neo entrato che supera Sommer.

85' - Gol di Fullkrug!! Il Werder accorcia le distanze!! Prova a farsi sotto la formazione padrona di casa ma l'impresa sembra ardua.

COLONIA-SCHALKE 04 1-0

CALCIO D’INIZIO

17' - Si fa vedere la formazione di casa con un cross basso da parte di Ozcan che però non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

22' - Schmitz!! Occasione per il Colonia!! Azione corale della formazione di casa che libera al tiro da posizione ravvicinata l'esterno ma Fahrmann si oppone e mette in corner.

40' - Cinque minuti alla conclusione del primo tempo a Colonia con la formazione di casa e lo Shalke 04 ferme sul punteggio di 0-0.

—INTERVALLO—

47' - Subito Hector!! Conclusione sul primo palo da parte del capitano del Colonia con Fahrmann che si distende e respinge.

69' - Gol di Andersson!! Colonia in vantaggio!! L'attaccante sbuca sul secondo palo su un cross di Hector e con la punta del piede mette in rete.

71' - Gol annullato!! Torna in parità il punteggio perchè il VAR ha annullato la rete per una posizione irregolare di Andersson.

86' - Gol di Bornauw!! Colonia in vantaggio!! Questa volta è tutto regolare con una conclusione potente del difensore e sfera in rete.

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN 3-1

CALCIO D’INIZIO

5' - Gol di Haaland!! Borussia Dortmund in vantaggio!! Brandt pesca l'attaccante all'interno dell'area che, tenuto in gioco da Tah, fulmina Hradecky.

21' - Ancora Borussia Dortmund in avanti sempre con Haaland che viene servito in profondità ma il norvegese viene fermato dalla difesa del Bayer.

34' - Wirtz!! Occasione per il Bayer!! Grande azione di Bellarabi sul lato destro dell'area e suggerimento per l'attaccante che conclude verso Burke ma il portiere del Dortmund salva tutto.

—INTERVALLO—

51' - Gol di Reus!! Il Dortmund raddoppia!! Calcio di punizione non irresistibile da parte del numero 11 giallonero ma che inganna Hradecky per il raddoppio del BVB.

64' - Spinge adesso il Bayer Leverkusen con Gray che prova la conclusione, si salva la difesa del Borussia.

78' - Ancora Bayer in avanti con Demirbay che riceve in area di rigore ma la conclusione viene respinta da un avversario.

83' - Gol di Haaland!! Tris del Borussia Dortmund!! Il norvegese aggira Hradecky e mette il pallone in rete.

88' - Calcio di rigore per il Bayer!! Intervento falloso di Emre Can su Schick e massima punizione per gli ospiti.

89' - Gol di Lars Bender!! Accorcia il Bayer!! Il difensore ospite supera Burke e accorcia le distanze.

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 2-1

CALCIO D’INIZIO

1' - Grifo!! Occasione il Friburgo!! Subito un guizzo dell'italiano che dribbla un avversario in area e calcia a giro mettendo di poco sul fondo.

2' - Palo di André Silva!! Occasione per l'Eintracht!! Conclusione potente dell'ex Milan che però centra il palo della porta difesa da Flekken.

19' - Hrustic!! Occasione per il Friburgo!! Conclusione angolata da parte del centrocampista biancorosso con Flekken che salva tutto in tuffo.

38' - André Silva!! Occasione per l'Eintracht!! Calcio di punizione affidato al portoghese ma sulla sua conclusione Flekken respinge.

—INTERVALLO—

62' - Calcio di rigore per l'Eintracht Francoforte!! Tocco di mano all'intento dell'area da parte di un giocatore del Friburgo e massima punizione per formazione di casa.

64' - Gol di André Silva!! Eintracht avanti!! Conclusione precisa da parte del portoghese e risultato che si sblocca.

77' - Gol di Jeong!! Pareggia il Friburgo!! Conclusione dalla distanza del sudcoreano e sfera che entra in rete.

87' - Gol di Toure!! Eintracht in vantaggio!! Lancio profondo di Kostic per il francese che porta in vantaggio nuovamente i padroni di casa.

HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 2-1

CALCIO D’INIZIO

12' - Bebou!! Occasione per l'Hoffenheim!! Cross per l'attaccante della formazione di casa che conclude di prima intenzione con il pallone che termine di un soffio sul fondo.

27' - Tanto possesso palla dalla formazione della capitale tedesca con l'Hoffenheim che cerca di chiudere bene gli spazi e poi ripartire.

40' - Adamyan!! Occasione per l'Hoffenheim!! Gran conclusione dell'esterno d'attacco della formazione di casa ma Schwolow si salva.

43' - Gol di Darida!! Hertha in vantaggio!! Colpo di testa da parte del centrocampista ospite, lasciato solo dalla difesa dell'Hoffenheim e Pentke battuto.

—INTERVALLO—

49' - Gol di Adamyan!! Il pareggio dell'Hoffenheim!! Sessegnon pesca l'esterno della formazione di casa che si presenta a tu per tu con Schwolow e lo supera con un tocco preciso.

64' - Redan!! Colpo di testa da parte del neo entrato con Pektke che salva tutto e respinge.

75' - Siamo giunti alla mezz'ora di gioco risultato di parità, è 1-1 fra Hoffenheim ed Hertha Berlino.

91' - Gol di Bebou!! Hoffenheim in vantaggio!! Gran gol di del trequartista della formazione padrona di casa e Shwolow.

STOCCARDA-ARMINIA BIELEFELD 0-1

CALCIO D’INIZIO

10' - Doan!! Occasione per l'Arminia!! Mancino dalla distanza del numero 8 della formazione ospite con Anton interviene si testa e riesce a togliere il pallone dallo specchio della porta.

25' - Si fa vedere ancora l'Arminia Bielefeld con una bella sponda di petto di Voglsammer all'interno dell'area di rigore ma l'attaccante non trova nessun compagno di squadra.

33' - Gol di Kalajdzic!! Stoccarda in vantaggio!! Scatto di Massimo sulla destra e passaggio a rimorchio per l'attaccante che supera Ortega.

34' - Annullato il gol di Kalajdzic!! Arriva la segnalazione del VAR che annulla la rete per una posizione irregolare da parte di Massimo.

—INTERVALLO—

65' - Calcio di rigore per l'Arminia!! Intervento falloso ai danni di Voglsammer e massima punizione per gli ospiti.

66' - Gol di Klos!! Arminia in vantaggio!! Preciso l'attaccante ospite che spiazza Kobel e sblocca il match.

72' - Gol di Doan!! l'Armina raddoppia!! Conclusione da parte dell'esterno con il pallone che supera Kobel.

UNION BERLINO-LIPSIA 1-1

CALCIO D’INIZIO

20' - Poche emozioni in queste prime battute a Berlino con le due formazioni che sono sempre ferme sul punteggio di 0-0.

34' - Palo di Musa!! Occasione per l'Union Berlino!! Passaggio filtrante per l'attaccante che calcia di prima intenzione cogliendo per il montante.

—INTERVALLO—

55' - Gol di Kluivert!! Il Lipsia è in vantaggio!! Suggerimento perfetto di Nkunku per l'ex Roma che riesce a superare Luthe con una gran conclusione.

68' - Gol di Friedrich!! Pareggia l'Union Berlino!! Colpo di testa da parte del difensore sugli sviluppi di un corner con il pallone che termina in fondo al sacco.

WOLFSBURG-MAINZ 2-2

CALCIO D’INIZIO

8' - Ci prova subito il Wolfsburg con una conclusione di Baku che però viene immediatamente neutralizzata da Dahmen.

19' - Weghorst!! Occasione per il Wolfsburg!! Colpo di testa da parte dell'attaccante di casa con Dahmen che riesce a salvare la sua porta.

44' - Gol di Boetius!! Mainz in vantaggio!! Inserimento del centrocampista biancorosso che si trova a tu per tu con Pervan e lo supera con un tocco preciso.

—INTERVALLO—

48' - Gol di Philipp!! Il pareggio del Wolfsburg!! Cross in area di Otavio che serve il trequartista, abile a spedire il pallone alle spalle di Dahmen.

54' - Gol di Quaison!! Il nuovo vantaggio del Mainz!! Conclusione nell'angolino basso da parte dell'attaccante che non lascia scampo a Pervan.

67' - Gol di Santos Sa!! Il pareggio del Wolfsburg!! Gran controllo dalla distanza e conclusione potente che non lascia scampo a Dahmen.

15.28 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Fra poco al via l'ultima giornata di campionato.

15.10 - Si gioca in contemporanea in Bundesliga, queste le partite in programma fra poco:

Bayern Monaco-Augsburg

Werder Brema-Borussia Monchengladbach

Colonia-Schalke 04

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte-Friburgo

Hoffenheim-Hertha Berlino

Stoccarda-Arminia Bielefeld

Union Berlino-Lipsia

Wolfsburg-Mainz

15.09 - Con il titolo assegnato al Bayern Monaco, il nono di fila, e la griglia per la Champions League ed Europa League già disegnata, in Germania si gioca ancora per la retrocessione e per un posto nella prossima Conference League.

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle partite valide per la 38a, e ultima, giornata di Bundesliga.