17.24 - Si chiudono i 4 match delle 15.30. Vittorie per Borussia Dortmund, Wolfsburg e Hoffenhiem. Pareggio a reti inviolate tra Werder Brema e Bayer Leverkusen.

WERDER BREMA-BAYER LEVERKUSEN 0-0

COMINCIA IL MATCH

11' - Ospiti in pressing alla ricerca del vantaggio.

35' - Partita che viaggia sui binari dell'equilibrio. Ospiti più pericolosi ma incapaci di sbloccare la partita.

36' VANTAGGIO LEVERKUSEN - Daley Sinkgraven trova il gol del vantaggio a coronamento di una bella azione corale del Bayer.

36' GOL ANNULLATO DAL VAR - Annullato il gol del Leverkusen dal VAR per una posizione di fuorigioco. Si rimane sul punteggio di 0-0.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

53' - Spingono gli ospiti che continuano a fare la partita ma non riescono a sbloccare il risultato.

91' - Werder Brema in 10: espulso Eren Dinkci.

FISCHIO FINALE

B. DORTMUND-LIPSIA 3-2

COMINCIA IL MATCH

7' BORUSSIA AVANTI - Marco Reus sblocca subito la partita con un bel destro sotto la traversa dopo l'assist di Hazard.

33' - Gioca bene il Borussia Dortmund, che continua a farsi preferire al Lipsia nonostante sia già in vantaggio.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

51' RADDOPPIO DEL DORTMUND - Jadon Sancho trova un gran gol che vale il 2-0.

64' GOL DEL LIPSIA - Lukas Klostermann riapre la partita e accorcia le distanze per il Lipsia.

78' PAREGGIA IL LIPSIA - Dani Olmo trova il pari dopo una grande azione personale. Rimonta completata del Lipsia.

87' GOL DEL BORUSSIA DORTMUND - Jadon Sancho trova il gol del 3-2 a tre minuti dal novantesimo e riporta avanti il Borussia.

FISCHIO FINALE

HOFFENHEIM-SCHALKE 4-2

COMINCIA IL MATCH

14' VANTAGGIO DELLO SCHALKE - Mark Uth sblocca la partita con un destro preciso che si infila all'angolino.

35' - Stanno attaccando i padroni di casa alla ricerca almeno del gol del pareggio. Per ora resiste il fortino dello Schalke.

43' RADDOPPIO DELLO SCHALKE - Shkodran Mustafi raddoppia per gli ospiti grazie a un bel colpo di testa dell'ex Arsenal e Sampdoria.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

48' GOL DELL'HOFFENHEIM - Kramaric va in gol dopo 3 minuti della ripresa e riapre la partita.

52' PAREGGIA L'HOFFENHEIM - Colpo di testa di Kevin Akpoguma e i padroni di casa che in 7 minuti trovano il pareggio.

60' VANTAGGIO HOFFENHEIM - L'hanno ribaltata i padroni di casa con il gol Christoph Baumgartner. 3-2 dopo 15' della ripresa.

64' POKER HOFFENHEIM - Ihlas Bebo sigla il poker dopo una grande azione di squadra.

FISCHIO FINALE

WOLFSBURG-U. BERLINO 3-0

COMINCIA IL MATCH

13' VANTAGGIO DEL WOLFSBURG - Brekalo apre il tabellino dei marcatori con una gran conclusione dal limite.

35' - Match favorevole ai padroni di casa che conducono nel risultato e nel gioco.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

64' RADDOPPIO DEL WOLFSBURG - Ancora Brekalo trova il gol con un siluro da fuori area. Doppietta per il croato.

88' TRIS DEI PADRONI DI CASA - Inarrestabile Josip Brekalo che trova il 3-0 e la sua tripletta personale. Si porta a casa il pallone l'attaccante croato.

FISCHIO FINALE

