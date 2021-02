LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Vincono Wolfsburg, Lipsia, Bayer e Mainz. Cade il B. Dortmund

live DIRETTA BUNDESLIGA - Vincono Wolfsburg, Lipsia, Bayer e Mainz. Cade il B. Dortmund

vedi letture

17.24 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione dandovi appuntamento ai prossimi live targati TMW.

17.23 - Terminano i match delle 15.30. Vittorie per Lipsia, Bayer Leverkusen, Mainz e Lipsia. Cade il Borussia Dortmund in casa del Friburgo.

Augsburg-Wolfsburg 0-2

COMINCIA IL MATCH

17' - Chiede un rigore il Wolfsburg ma il direttore di gara non ravvisa scorrettezze e lascia giocare.

33' - Dominio degli ospiti dal punto di vista territoriale ma ancora non arriva il gol.

38' VANTAGGIO DEL WOLFSBURG - Dopo tanto dominio arriva il gol degli ospiti. E' Wout Weghorst a siglare l'1-0 con un bel pallonetto.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

57' - Gol annullato agli ospiti per offside di Bote Baku.

59' RADDOPPIO OSPITE - Stavolta è valido il gol di Bote Baku e Wolfsburg avanti 2-0.

70' - ALTRO GOL ANNULLATO AL WOLFSBURG! Maximilian Arnold cala il tris e chiude virtualmente la partita ma poi il gol viene annullato dal VAR.

FISCHIO FINALE

B. Leverkusen-Stoccarda 5-2

COMINCIA IL MATCH

14' - Padroni di casa che spingono alla ricerca del vantaggio. Finora resiste lo Stoccarda.

18' VANTAGGIO DEL BAYER - Kerem Demirbay trova il gol dell'1-0 e porta avanti i suoi con un tap-in comodo dopo varie respinte.

31' RADDOPPIO DEL BAYER - Ancora Demirbay in gol, stavolta bravo a bruciare due difensore e segnare a tu per tu con il portiere avversario.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' GOL DELLO STOCCARDA - Kalajdzic riapre la partita dopo uno slalom in area avversaria e un destro preciso.

57' TRIS DEL BAYER - Moussa Diaby riporta subito a due lunghezze il vantaggio siglando il 3-1 dopo un bell'inserimento.

68' POKER DEL BAYER - Dilagano i padroni di casa con il quarto gol messo a segno da Florian Wirtz.

33' GOL DELLO STOCCARDA -Sasa Kalajdzic sigla la sua doppietta e rende meno amaro il risultato.

84' POKERISSIMO BAYER - Demarai Gray sigla il quinto gol per le aspirine.

FISCHIO FINALE

Friburgo-B. Dortmund 2-1

COMINCIA IL MATCH

5' - TRAVERSA DEL BORUSSIA! Sassata dalla distanza di Emre Can e palla che si stampa sulla traversa.

28' - Più attivi gli ospiti rispetto ai padroni di casa ma finora il gol non arriva.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

49' VANTAGGIO FRIBURGO - Woo-Yeong Jeong porta avanti i padroni di casa dopo una bella azione personale.

52' RADDOPPIO FRIBURGO - Uno due terribile del Friburgo che raddoppio con Schmid.

33' GOL DEL BORUSSIA DORTMUND - La riapre la squadra ospite con un gol del classe 2004 Youssoufa Moukoko.

FISCHIO FINALE

Mainz-U. Berlino 1-0

COMINCIA IL MATCH

15' - Regge lo 0-0 in un match finora molto equilibrato.

22' VANTAGGIO DEL MAINZ - Moussa Niakhate è freddissimo e insacca l'1-0 su rigore.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

55' - Ospiti in 10 per il rosso a Schlotterbeck.

FISCHIO FINALE

Schalke-Lipsia 0-3

COMINCIA IL MATCH

12' - Ospiti che fanno la partita tenendo maggiormente la palla.

48' VANTAGGIO LIPSIA - All'ultimo istante del primo tempo arriva il vantaggio del Lipsia con Nordi Mukiele.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

63' - Girandola di cambi, regge il vantaggio del Lipsia.

74' RADDOPPIA IL LIPSIA - Marcel Sabitzer chiude virtualmente la partita siglando il 2-0.

88' TRIS DEL LIPSIA - Willi Orban chiude definitivamente il match insaccando con il destro un bell'assist dalla corsia destra.

FISCHIO FINALE

14.45 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 15.30.

14.45 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla ventesima giornata di Bundesliga. Sono cinque le gare che seguiremo in contemporanea.