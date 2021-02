live DIRETTA LIGUE 1 - Ore 19:00: il Lille cala il tris. Pareggio in extremis per il Brest

21:10 - La diretta degli incontri delle ore 19:00 della 23ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 termina qui. Un buon proseguimento di serata ai lettori TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

21:00 - Di seguito i risultati degli incontri andati in scena finora valevole per la 23ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021:

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

23ª giornata

Mercoledì 3 Febbraio 2021

19:00 - Bordeaux-Lille 0-3

19:00 - Metz-Montpellier 1-1

19:00 - Reims-Angers 0-0

19:00 - Rennes-Lorient 1-1

19:00 - Strasburgo-Brest 2-2

21:00 - Digione-Lione

21:00 - Lens-Olympique Marsiglia

21:00 - Monaco-Nizza

21:00 - PSG-Nîmes

21:00 - Saint-Étienne- Nantes

Classifica: Lille 51, Lione 46, PSG 45, Monaco 42, Rennes* 37, Metz 35, Lens 34, Angers 34, Olympique Marsiglia** 32, Bordeaux 32, Montpellier 29, Reims 28, Brest 27, Nizza* 26, Strasburgo 25, Saint-Étienne 22, Lorient* 19, Nantes 18, Digione 15, Nîmes* 15.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

BORDEAUX-LILLE 0-3

Marcatori: 54' Yazıcı (Lille), 66' Weah (Lille), 89' Lihadji (Lille)

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil; Kwateng, Baysse, Koscielny (C), Benito; Adli, Bašić; Kalu (72' de Préville), Ben Arfa (79' Lacoux), Oudin (79' Traoré); Hwang (79' Bakwa).

A disp.: Poussin (GK), Mexer, Poundjé, Briand, Mara.

All.: Jean-Louis Gasset.

Lille (4-4-2) : Maignan; Çelik (81' Tiago Djaló), José Fonte (C), Botman, Reinildo; Ikoné, Xeka, Renato Sanches (72' Soumaré), Bamba (62' David); Yazıcı (62' Luiz Araújo), Weah (81' Lihadji).

A disp.: Karnezis (GK), Pied, Bradarić, Pizzuto.

All.: Christophe Galtier.

Arbitro: Mikaël Lesage.

Assistente 1: Huseyin Ocak.

Assistente 2: Mathieu Grosbost.

Quarto Ufficiale: Romain Lissorgue.

VAR: Wilfried Bien.

AVAR: Abdelali Chaoui.

Ammoniti: 45'+1 Xeka (Lille), 63' Ben Arfa (Bordeaux), 69' Renato Sanches (Lille).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 1-2.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

89' - GOL LILLE!!! Lihadji, servito a centro area da Ikoné, trafigge Costil con un bella conclusione di destro che s'infila nell'angolino basso alla destra consentendo agli ospiti di portarsi sul 3-0.

81' - Doppio cambio Lille: escono Çelik e Weah, entrano Tiago Djaló e Lihadji.

79' - Triplo cambio Bordeaux: escono Ben Arfa, Oudin e Hwang, entrano Lacoux, Traoré e Bakwa.

72' - Cambi da ambo le parti. Nel Bordeaux: esce Kalu, entra de Préville. Nel Lille: esce Renato Sanches, entra Soumaré.

69' - Ammonito Renato Sanches nel Lille per un fallo ai danni di Kalu.

66' - GOL LILLE!!! Weah, servito a centro area dal neo-entrato Luiz Araújo, prende la mira e, di destro, trafigge Costil centralmente consentendo agli ospiti di raddoppiare.

63' - Ammonito Ben Arfa nel Bordeaux per un fallo ai danni di David.

62' - Doppio cambio Lille: escono Bamba e Yazıcı, entrano David e Luiz Araújo.

54' - GOL LILLE!!! Yazıcı, servito a centro area da Bamba, prende la mira e, di destro, trafigge Costil sotto il sette alla destra con una bella conclusione di destro portando in vantaggio gli ospiti.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

45'+1 - Ammonito Xeka nel Lille per un fallo ai danni di Kalu.

36' - Tentativo dalla distanza da parte di Kalu. Il destro del numero 10 del Bordeaux termina di poco a lato alla destra.

23' - Conclusione dalla distanza da parte di Bamba. Il destro del numero 7 del Lille è respinto da un attento Maignan.

1' - Ikoné, servito a centro area dal cross di Reinildo, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del 10 Lille termina di poco a lato alla destra.

0' - Calcio d'inizio.

METZ-MONTPELLIER 1-1

Marcatori: 47' Sarr (Metz), 70' Laborde (Montpellier)

Metz (3-4-1-2) : Oukidja; Bronn, Kiki Kouyate, Boye (C) (53' Fofana); Centonze, Maïga, Sarr (79' Tchimbembé), Delaine (79' Udol); Boulaya; Leya Iseka (53' Ambrose), Yade (66' Gueye).

A disp.: Caillard (GK), Angban, Maziz, Vagner.

All.: Frédéric Antonetti.

Montpellier (3-4-1-2) : Bertaud; Pedro Mendes (46' Cozza), Hilton (C), Congré; Sambia (53' Souquet), Savanier (72' Le Tallec), Ferri, Ristic (61' Wahi); Laborde; Mollet, Mavididi (72' Skuletic).

A disp.: Carvalho (GK), Chotard, Dolly, Yun.

All.: Michel Der Zakarian.

Arbitro: Bastien Dechepy.

Assistente 1: Brice Parinet Le Tellier.

Assistente 2: Bastien Courbet.

Quarto Ufficiale: Faouzi Benchabane.

VAR: Hamid Guenaqui.

AVAR: Dominique Julien.

Ammoniti: 9' Boye (Metz), 33' Leya Iseka (Metz), 58' Congré (Montpellier), 74' Maïga (Metz), 75' Centonze (Metz), 82' Bronn (Metz), 90'+1 Ambrose (Metz).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 8-7.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90'+1 - Ammonito Ambrose nel Metz per un fallo ai danni di Congré.

82' - Ammonito Bronn nel Metz per un fallo ai danni di Wahi.

79' - Doppio cambio Metz: escono Sarr e Delaine, entrano Tchimbembé ed Udol.

75' - Ammonito Centonze nel Metz per un fallo ai danni di Wahi.

74' - Ammonito Maïga nel Metz per un fallo ai danni di Laborde.

72' - Doppio cambio Montpellier: escono Savanier e Mavididi, entrano Le Tallec e Skuletic.

70' - GOL MONTPELLIER!!! Laborda, dalla distanza, trafigge Oukidja con una bella conclusione con il mancino che s'insacca nell'angolino basso alla sinistra consentendo agli ospiti di pareggiare.

66' - Terzo cambio Metz: esce Yade, entra Gueye.

61' - Secondo cambio Montpellier: esce Ristic, entra Wahi.

58' - Ammonito Congré nel Montpellier per un fallo ai danni di Ambrose.

53' - Cambi da ambo le parti. Nel Metz: escono Leya Iseka e Boye, entrano Ambrose e Fofana. Nel Montpellier: esce Sambia, entra Souquet.

47' - GOL METZ!!! Sarr, dopo aver ricevuto palla da Yade, trafigge Bertaud con bel destro da fuori che s'insacca all'angolino basso alla destra portando in vantaggio i padroni di casa.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Montpellier all'intervallo: esce Pedro Mendes, entra Cozza.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

33' - Ammonito Leya Iseka nel Metz per un fallo ai danni di Bertaud.

25' - Mollet, posizionato a centro area, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 25 del Montpellier è respinta da un reattivo Oukidja.

9' - Ammonito Boye nel Metz per un fallo ai danni di Mollet.

0' - Calcio d'inizio.

REIMS-ANGERS 0-0

Marcatori:

Reims (4-1-4-1) : Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid (C), De Smet (83' Konan); Moreto Cassamá; Mbuku (87' Kutesa), Cafaro (79' Doumbia), Chavalerin, Berisha; Dia (79' Touré).

A disp.: Vimalin (GK), Maresic, Drammeh, Sierhuis, Flips.

All.: David Guion.

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni; Bamba, Pavlović, Thomas, Doumbia; Mangani (C) (71' Amadou), Coulibaly; Capelle (71' Boufal), Bobichon (85' Pereira Lage), Thioub (81' El Melali); Diony (71' Cho).

A disp.: Butelle (GK), Troaré, Manceau, Cabot.

All.: Stéphane Moulin.

Arbitro: Aurélien Petit.

Assistente 1: Mehdi Rahmouni.

Assistente 2: Cyril Gringore.

Quarto Ufficiale: Mickaël Leleu.

VAR: Jeremy Stinat.

AVAR: Aurélien Drouet.

Ammoniti: 20' Bamba (Angers), 24' Moreto Cassamá (Reims)

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 3'pt, 3'st. Calci d'angolo: 4-5.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+3 - Fine secondo tempo.

87' - Quarto cambio Reims: esce Mbuku, entra Kutesa.

85' - Quinto cambio Angers: esce Bobichon, entra Pereira Lage.

83' - Terzo cambio Reims: esce De Smet, entra Konan.

81' - Quarto cambio Angers: esce Thioub, entra El Melali.

79' - Doppio cambio Reims: escono Dia e Cafaro, entrano Touré e Doumbia.

75' - Ammonito Faes nel Reims per un fallo ai danni di Coulibaly.

71' - Triplo cambio Angers: escono Diony, Capelle e Mangani, entrano Cho, Boufal e Amadou.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

24' - Ammonito Moreto Cassamá nel Reims per un fallo ai danni di Capelle.

20' - Ammonito Bamba nell'Angers per un fallo ai danni di Berisha.

16' - Cafaro, servito a centro area, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 24 del Reims è respinta da un vigile Bernardoni.

0' - Calcio d'inizio.

RENNES-LORIENT 1-1

Marcatori: 14' Terrier (Rennes), 83' Boisgard (Lorient)

Rennes (4-4-1-1) : Gomis; Traoré (24' Soppy), Da Silva (C), Aguerd, Maouassa (69' Truffert); Doku, Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud; Grenier (82' Martin); Terrier (82' Guirassy).

A disp.: Salin (GK), Nyamsi, Dalbert, Del Castillo, Hunou.

All.: Julien Stéphan.

Lorient (4-3-3) : Dreyer; Hergault, Gravillon, Morel, Laporte; Delaplace (85' Mendes), Lemoine (C) (55' Abergel), Le Fée (65' Boisgard); Chalobah, Moffi (65' Grbic), Wissa (65' Laurienté).

A disp.: Bartouche-Selbonne (GK), Ilori, Etienne, Hamel.

All.: Christophe Pélissier.

Arbitro: Hakim Ben El Hadj.

Assistente 1: Gwenaël Pasqualotti.

Assistente 2: Mohamed Benkemouche.

Quarto Ufficiale: Floris Aubin.

VAR: Benoît Millot.

AVAR: Yohann Rouinsard.

Ammoniti: 79' Soppy (Rennes).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 5-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90' - Ammonito Martin nel Rennes per un fallo ai danni di Laurienté.

87' - Ammonito Chalobah nel Lorient per un fallo ai danni di Doku.

85' - Quinto ed ultimo cambio Lorient: esce Delaplace, entra Mendes.

83' - GOL LORIENT!!! Boisgard, su cross di Gravillon, prende la mira e, di testa, trafigge Gomis nell'angolino basso alla sinistra consentendo agli ospiti di pareggiare.

82' - Doppio cambio Rennes: escono Grenier e Terrier, entrano Martin e Guirassy.

79' - Ammonito Soppy nel Rennes per un fallo ai danni di Hergault.

69' - Secondo cambio Rennes: esce Maouassa, entra Truffert.

65' - Triplo cambio Lorient: escono Moffi, Le Fée e Wissa, entrano Grbic, Boisgard e Laurienté.

55' - Primo cambio Lorient: esce Lemoine, entra Abergel.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

24' - Primo cambio Rennes: esce Traoré per infortunio, entra Soppy.

14' - GOL RENNES!!! Terrier, posizionato a centro area, trafigge Dreyer centralmente con una bella conclusione di sinistro portando in vantaggio i padroni di casa.

0' - Calcio d'inizio.

STRASBURGO-BREST 2-2

Marcatori: 8' Thomasson (Strasburgo), 70' Aholou (Strasburgo), 83' Charbonnier (Brest), 90'+4 Le Douaron (Brest)

Strasburgo (4-2-3-1) : Kawashima; Caci, Mitrovic (C), Djiku, Carole; Sissoko, Aholou; Diallo (73' Chahiri), Thomasson (73' Koné), Bellegarde (85' Zohi); Ajorque.

A disp.: Kamara (GK), Liénard, Prcić, Lebeau, Waris.

All.: Thierry Laurey.

Brest (4-4-2) : Larsonneur; Pierre-Gabriel (80' Faussurier), Chardonnet, Hérelle, Brassier; Belkebla (C) (68' Faivre), Jean Lucas, Lasne, Philippoteaux (61' Cardona); Mounié (80' Charbonnier), Honorat (80' Le Douaron).

A disp.: Hasen (GK), Duverne, Baal, Magnetti.

All.: Olivier Dall'Oglio.

Arbitro: Florent Batta.

Assistente 1: Julien Aube.

Assistente 2: Alexandre Viala.

Quarto Ufficiale: Ahmed Taleb.

VAR: Williams Lavis.

AVAR: Christian Guillard.

Ammoniti: 48' Mitrovic (Strasburgo), 87' Kawashima (Bordeaux).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1'pt, 6'st. Calci d'angolo: 3-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+6 - Fine secondo tempo.

90'+4 - GOL BREST!!! Le Douaron, su cross di Faussurier, prende la mira e, con il mancino, trafigge Kawashima nell'angolino basso alla destra consentendo agli ospiti di pareggiare.

90' - Quarto cambio Strasburgo: esce Aholou, entra Lienard.

87' - Ammonito Kawashima nel Bordeaux per perdita di tempo durante l'esecuzione di un rinvio dal fondo.

85' - Terzo cambio Strasburgo: esce Bellagarde, entra Zohi.

83' - GOL BREST!!! Charbonnier, da posizione ravvicinata, prende la mira e, con il mancino, trafigge Kawashima nell'angolino basso alla destra accorciando le distanze per gli ospiti.

80' - Triplo cambio Brest: escono Mounié, Pierre-Gabriel e Honorat, entrano Charbonnier, Faussurier e Le Douaron.

73' - Doppio cambio Strasburgo: escono Diallo e Thomasson, entrano Chahiri e Koné.

70' - GOL STRASBURGO!!! Aholou, dalla distanza, trafigge Larsonneur con una bella conclusione di sinistro che s'infila nell'angolino basso alla destra consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

68' - Secondo cambio Brest: esce Belkebla, entra Faivre.

61' - Primo cambio Brest: esce Philippoteaux, entra Cardona.

48' - Ammonito Mitrovic nello Strasburgo per un fallo ai danni di Mounié.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

30' - Ajorque, servito a centro area da Carole, prende la mira e, con il mancino, calcia a rete. La conclusione del numero 25 dello Strasburgo termina abbondantemente alta alla destra.

8' - GOL STRASBURGO!!! Thomasson, posizionato a centro area, trafigge Larsonneur sotto la traversa con una bella conclusione di sinistro portando in vantaggio i padroni di casa.

0' - Calcio d'inizio.

18:55 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 19:00 avrà inizio la diretta testuale delle seguenti partite valevoli per la 23ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021: Bordeaux-Lille, Metz-Montpellier, Reims-Angers, Rennes-Lorient e Strasburgo-Brest.

