Ufficiale Liverpool, accordo con l'Eintracht per Ekitike. Sarà l'ultimo acquisto estivo dei Reds

Hugo Ekitike sarà un nuovo attaccante del Liverpool. Il club inglese ha infatti annunciato sul proprio sito ufficiale di aver raggiunto un accordo con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento del francese classe 2002 in Premier League: "Il Liverpool ha raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante dell'Eintracht Francoforte Hugo Ekitike, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il 23enne ha completato con successo un trattamento medico e ha concordato un contratto personale con i Reds, che gli hanno permesso di volare a Hong Kong per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra nel loro tour pre-campionato in Asia alla fine di questa settimana.

Ekitike arriva al Liverpool dopo una stagione e mezza in Germania, dopo essersi trasferito inizialmente all'Eintracht in prestito dal Paris Saint-Germain. L'attaccante ha segnato 26 gol in 64 presenze con il Francoforte ed è stato nominato nella Squadra della stagione della Bundesliga per il 2024-25. In precedenza, il nazionale francese U21, che aveva iniziato il suo percorso professionale allo Stade de Reims, aveva giocato 33 volte con il PSG e aveva ottenuto una medaglia da vincitore della Ligue 1.

Ekitike sarà l'ultima aggiunta alla rosa di Arne Slot quest'estate, dopo Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili e Florian Wirtz. Il numero della sua rosa verrà confermato entro la fine dell'estate e i tifosi potranno vedere presto altri contenuti, inclusa una prima intervista, di Ekitike su LiverpoolFC.com e sui canali social ufficiali del club".