Liverpool ancora ko, caso Salah? Klopp: "Felice quando i miei sono delusi per la sostituzione"

vedi letture

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta il ko casalingo contro il Chelsea, il quinto consecutivo in casa dei reds. Non ha lasciato indifferente la sostituzione di Salah dopo un'ora di gioco con l'egiziano che non ha preso benissimo il cambio: "Sono felice quando i miei ragazzi sono delusi per la sostituzione, non è un problema. Non ho visto cosa ha fatto Salah. Avrei potuto sostituire altri giocatori, ma in quel momento mi sembrava avesse perso intensità e non volevo rischiare. È raro, lo conosco da tanto tempo e di solito Salah sembra fresco fino alla fine. Non lo era più e ho pensato di cambiarlo. Non volevo rischiarlo".