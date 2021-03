Liverpool-Chelsea, Klopp: "Tuchel grandissimo allenatore. Con lui tanto in comune"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha dichiarato: "Non so quanto sia grande la reputazione di Tuchel in Germania, ad essere sinceri, ma non importa. Chi è il miglior allenatore della Premier League? Questi discorsi importano ad altre persone, io penso solo a vincere. E credo che Tuchel la pensi allo stesso modo. Conosco Thomas da tanto tempo, abbiamo un background in comune. Abbiamo allenato Mainz e Borussia Dortmund, possiamo dire di avere tante conoscenze in comune. Tuchel è un grandissimo allenatore. Sarà difficile come sempre sfidarlo perché è davvero bravo".