Liverpool, crisi senza fine. Klopp: "Noi in Top 4? Dovremmo prima vincere una partita..."

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta la situazione difficile dei reds, arrivati alla sesta sconfitta casalinga consecutiva: "Non è abbastanza. Abbiamo subito un gol, non abbiamo segnato e abbiamo perso. Non è abbastanza. La Top 4? Non è la mia preoccupazione al momento. So che questo è il vostro lavoro e dovete chiedermelo ma non posso pensare a questo. Dobbiamo vincere, intanto. Vincere almeno una partita per cominciare. Questo sarebbe d'aiuto, poi penseremo al resto".