Ufficiale Liverpool, il terzino Beck rinnova e si trasferisce di nuovo in prestito: giocherà nel Derby

Owen Beck ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool, che ha annunciato di averlo ceduto in prestito al Derby County fino al termine della stagione. Il terzino sinistro gallese, prodotto della florida Academy dei Reds, ha collezionato tre presenze in prima squadra e ora cercherà di fare esperienza trascorrendo la stagione 2025/26 in Championship.

Beck ha giocato nella seconda divisione inglese anche nella scorsa stagione, vestendo la maglia del Blackburn, con cui ha messo insieme ben 25 presenze, tutte tranne una sotto la guida dell'attuale allenatore del Derby, John Eustace. Il 22enne ha avuto precedenti esperienze in prestito anche al Famalicao, al Bolton e al Dundee.

Il suo debutto nel Liverpool è arrivato nell'ottobre 2021, quando è subentrato nella sfida pareggiata contro il Preston North End in Carabao Cup.