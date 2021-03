Liverpool, Klopp dopo il KO contro i Blues: "Troppi errori, ma dobbiamo lottare per rialzarci"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo la dura sconfitta subita contro il Chelsea, ha dichiarato: “È stata una gara intensa e a tratti molto chiusa. Con il loro pressing ci hanno messi in difficoltà e costretti all’errore. Eravamo in partita, ma alla fine va sempre allo stesso modo. È fastidioso parlare sempre delle stesse cose. È dura, ma dobbiamo lottare.”. Ha poi proseguito: “Con le qualità individuali di Mount, diventava semplice per loro farci male. Avremmo dovuto contenerlo meglio. E poi in questi match non riesci a creare 20 occasioni, devi usare quelle poche che ti concedono gli avversari. Queste cose fanno la differenza. Per tornare ai nostri livelli dobbiamo lavorare, essere testardi e lottare duramente. E ci riusciremo perché tutto questo è nelle corde dei miei ragazzi.”.