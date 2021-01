Liverpool, Klopp ha scelto il suo nuovo difensore: pronta l'offerta per Ben White del Brighton

Il Liverpool sembra aver scelto il difensore giusto per rinforzare la sua retroguardia, non ora ma durante la prossima estate. Secondo quanto sostiene il Liverpool Echo, infatti, i Reds starebbero preparando l'offerta per Ben White del Brighton, profilo seguito da tempo in ottica presente e futura. Classe '97, il centrale inglese in questa stagione ha già collezionato d'altronde ben 19 presenze, quasi tutte da protagonista, tra Premier League e coppe nazionali.