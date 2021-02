Liverpool, Klopp: "Non so spiegarmi cosa sia accaduto negli ultimi due mesi"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si è così espresso al termine della gara persa per 2-0 contro l'Everton ad Anfield: "La cosa importante da sottolineare è che i nostri avversari hanno segnato per due volte mentre noi non ci siamo riusciti. Non siamo stati lucidi negli ultimi metri nonostante le tante occasioni create. In difesa c'è qualcosa da migliorare, quella di oggi non è stata una serata semplice e dunque è anche difficile trovare le parole giuste per descrivere quanto accaduto: non ci resta altro che accettare la sconfitta e guardare ai prossimi appuntamenti".

"Non so spiegarmi cosa sia accaduto negli ultimi due mesi. I nostri avversari creano poco ma segnano, noi ci procuriamo anche dieci opportunità ma non riusciamo a fare gol: il problema principale è questo, dobbiamo invertire al più presto questa rotta. Supereremo anche questo momento, purtroppo non siamo fortunati nemmeno con gli infortuni perché Henderson si è fatto male e sarà difficile fare a meno di lui", ha concluso il tecnico dei "Reds", incappato nella quarta sconfitta consecutiva tra le mura amiche in Premier League.