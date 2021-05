Liverpool, Klopp: "Prima vittoria all'Old Trafford, che tempismo. Champions? Siamo in corsa"

Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha analizzato la vittoria per 2-4 ottenuta sul campo del Manchester United. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sports: "È stata una grande lotta, con un gioco intenso, come dovrebbe accadere in tutti i derby. È la mia prima vittoria all'Old Trafford, direi che è arrivata con buon tempismo. Ne avevamo bisogno e l'abbiamo meritata. Abbiamo reagito molto bene al loro primo gol, dove siamo stati sfortunati. Non abbiamo fatto bene nei primi quindici minuti, ma poi abbiamo preso il controllo e abbiamo potuto giocare come volevamo".

Sulla lotta per il quarto posto.

"Siamo ancora in corsa. Questo è tutto quello che avremmo potuto fare stasera. Adesso dobbiamo recuperare in fretta e ripartire. Abbiamo giocato una buona partita, facendo abbastanza per vincere".