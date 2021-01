Liverpool, Klopp risponde a Solskjaer: "Momento migliore per affrontarci? Vedremo..."

"Non vedo l'ora che inizi questa partita - ha detto Jurgen Klopp in conferenza in vista del match contro il Manchester United - So che Solskjaer ha detto che questo è il momento migliore per giocare contro il Liverpool. Davvero? Vedremo".