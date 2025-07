Ufficiale Lo Sporting Braga saluta Andre Horta: il centrocampista ceduto all'Almeria

Lo Sporting Braga ha ufficializzato la cessione, in prestito fino al termine della stagione, del centrocampista André Horta all’Almería, club spagnolo attualmente militante nella Segunda División.

Secondo quanto comunicato dalla società portoghese, l’accordo prevede una clausola di opzione d’acquisto fissata a 1,5 milioni di euro, alla quale potranno aggiungersi ulteriori 500 mila euro legati al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi da parte del giocatore e della squadra andalusa.

Il Braga, nel comunicato ufficiale, ha augurato ad André Horta i migliori successi personali e professionali per questa nuova tappa della sua carriera. Horta, 27 anni, ha vissuto due passaggi con la maglia dei Arsenalistas e porta con sé esperienza internazionale e visione di gioco. L’Almería punta su di lui per rafforzare il centrocampo nella corsa alla promozione in Liga.