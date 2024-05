Ufficiale Lo Sporting Braga saluta Ndour: il centrocampista italiano torna al PSG

Cher Ndour torna al Paris Saint-Germain. Lo Sporting Braga l'aveva preso in prestito a gennaio per sei mesi, senza diritto di riscatto, e oggi l'ha salutato anche attraverso i social, ufficializzando di fatto il suo ritorno in Francia. Ndour, centrocampista dell'Under 21 italiana, ha disputato 11 partite e ha realizzato un gol in questa sua nuova esperienza portoghese.

Il centrocampista nativo di Brescia, 19 anni (20 da compiere il prossimo luglio), è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta ed era già stato in Portogallo, dopo l'apprendistato al Benfica B, ancora tra i giovani. Si trattava, di fatto, della prima esperienza importante della sua carriera. Ora vedremo se il PSG punterà su di lui o lo manderà ancora in prestito a farsi le ossa.