Ufficiale Lo Sturm Graz perde un pezzo: il Colonia scippa Gazibegovic, ma non giocherà subito

Alla fine del blocco trasferimenti, il Colonia ha annunciato il suo primo ingaggio. Si tratta di Jusuf Gazibegovic, che arriva direttamente dai campioni d'Austria dello Sturm Graz - eurorivale dell'Atalanta in Champions League -. Il terzino destro, classe 2000, si unirà ufficialmente al club tedesco che milita in seconda divisione a partire dal 1° gennaio per uno stipendio di 2 milioni di euro.

Il Colonia manca di profondità nella posizione di terzino destro, soprattutto da quando l'allenatore Gerhard Struber è passato al sistema a tre dietro. L'arrivo di Gazibegovic è stato scelto appositamente per ovviare alla situazione d'emergenza, ma soddisfa anche un ricongiungimento tra due vecchie conoscenze, come ha raccontato lo stesso bosniaco di 24 anni dopo aver firmato.

Presentazione

"Ho firmato qui perché è un club molto grande in Germania, con molta tradizione. Mi piace. Molti fattori - ha raccontato Gazibegovic ai canali ufficiali del club - hanno giocato un ruolo nella mia decisione. La città, che vive per il club. L'allenatore, che mi conosce molto bene e mi ha allenato da piccolo. E la sfida: voglio essere promosso in Bundesliga con il Colonia. Non vedo l'ora di partire”.

L'annuncio ufficiale e il benvenuto

"È stato confermato il primo nuovo ingaggio dell'FC dopo la rimozione del divieto di trasferimento da parte della FIFA. Jusuf Gazibegovic giocherà per il Colonia dal 1° gennaio 2025. Il terzino, che può giocare a destra e a sinistra, arriva dallo Sturm Graz.

Sabato scorso il bosniaco ha giocato per l'ultima volta nella Bundesliga austriaca. L'altro ieri sera, il 24enne ha saltato la partita di Champions League a causa di una sospensione. Gazibegovic ha collezionato 22 presenze con il Graz, di cui 14 in campionato (un gol, un assist), oltre a cinque partite di Champions League e tre di ÖFB-Cup", la chiosa del comunicato del Colonia.

Christian Keller, amministratore delegato del Colonia, ha accolto Gazibegovic così: “Jusuf si unisce a noi dopo una stagione in cui è stato un giocatore chiave a Graz come terzino. Siamo molto contenti di essere riusciti a portarlo al Colonia. Nonostante l'età, Jusuf ha una grande esperienza a livello nazionale e internazionale. Oltre alle sue capacità calcistiche, è molto forte mentalmente. È un giocatore che non si arrende mai e ha l'ambizione di aiutare l'FC a tornare in Bundesliga il prima possibile”.