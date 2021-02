Lucescu: "Provai a prendere Lewandowski quando allenavo lo Shakhtar Donetsk"

Il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ha parlato di Robert Lewandowski svelando un retroscena di mercato ai tempi in cui il tecnico rumeno guidava lo Shakhtar e l'attaccante polacco si metteva in mostra al Lech Poznan: "Avevamo capito subito che Robert Lewandowski era un giocatore eccezionale. Volevamo acquistarlo perché pensavamo avrebbe avuto un grande impatto. Questo prima che si trasferisse al Borussia Dortmund. Abbiamo provato ad acquistarlo, ma non ci siamo riusciti, perché Robert ha scelto di andare in Germania".