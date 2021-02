Man United, esordio in Premier per la stellina Shoretire. Cercato da Juve e Barça in passato

Nell’ultima giornata di Premier League il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjer ha deciso di mandare in campo, seppur solo nel finale, il talentuoso Shola Shoretire, classe 2004. Un primo passo per il giovanissimo calciatore considerato dagli addetti ai lavori una delle stelle del calcio del futuro. Shoretire, che molti accostano al fantasista nigeriano Jay-Jay Okocha per le sue qualità tecniche, è stato il più giovane esordiente nella storia della Youth League, dove ha esordito ad appena 14 anni, ed è già entrato nel mirino di diversi club di prima fascia in Europa come Juventus e Barcellona, riporta The Sun, che però non sono riuscite a strapparlo ai Red Devils. Un primo passo fra i grandi per l’anglo-nigeriano che ormai da diverso tempo gravitava nell’orbita della prima squadra.