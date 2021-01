Man United, Solskjaer: "Attacco completo e complementare. Esperienza di Cavani fondamentale"

A due giorni dal big match contro il Liverpool in FA Cup, Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato del fronte offensivo a sua disposizione: “Mi piace il nostro attacco. Abbiamo un mix di talento con Rashford, Martial e Greenwood e l’esperienza di Cavani. In allenamento è un vero piacere ammirarli e in campo sono complementari, hanno caratteristiche diverse. Rashford ha già segnato circa 15 gol in questa stagione, Martial, Greenwood e Cavani continueranno a segnare. Cavani ci aiuterà tantissimo fin quando sarà un giocatore dello United grazie alla sua esperienza”.