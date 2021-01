Man United, Solskjaer dopo l'eliminazione per mano del City: "Il problema sono certe abitudini"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta l'eliminazione dalla Coppa di Lega inglese per mano del Manchester City in semifinale: "Abbiamo concesso due gol su calcio piazzato, il che è molto deludente. Non è un problema di mentalità. Però dobbiamo essere migliori di così, tutto qui. Dobbiamo migliorare, la risposta è questa. Non sono sicuro sia una questione di testa. Credo che il problema siano certe pratiche e certe abitudini".