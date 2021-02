Man United-Southampton 9-0, Solskjaer: "Abbiamo giocato come se fosse l'ultima partita"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta il 9-0 dei Red Devils contro il Southampton. Un risultato che si ripete per lo United dopo 26 anni (contro l'Ipswich Town): "A volte quando giochi contro una squadra in 10 diventa complicato perché ti aspettano tutti dietro e vanno in contropiede. Abbiamo giocato bene, facendo girare la palla e creando dei pericoli con buone giocate individuali. Giocando a calcio bisogna ottenere il massimo. Potrebbe essere sempre l'ultima gara. Hanno giocato come se fosse l'ultima partita, perciò sono contento".