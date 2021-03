Manchester City, caccia al dopo Aguero: spunta il nome di Ings del Southampton

Secondo quanto rivelato da Skysports.com il Manchester City avrebbe individuato in Danny Ings il giusto rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione quando con tutta probabilità ci sarà l’addio di Sergio Aguero. Il calciatore del Southmapton è considerato dai Citizens un obiettivo più alla portata rispetto ad altri nomi – come quello di Erling Haaland seguito da mezza Europa e che potrebbe costare oltre 100milioni di sterline – per potenziare il reparto offensivo visto che andrà in scadenza di contratto nel 2022 e finora non ha ancora accettato il rinnovo proposto dai Saints. Per quest’ultimi quindi la prossima finestra di mercato potrebbe essere l’ultima per monetizzare la cessione del classe ‘92 con il City pronto ad approfittarne.