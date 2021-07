Manchester United, accordo con Varane per un quinquennale. Manca intesa col Real Madrid

vedi letture

Non solo Sergio Ramos: il Real Madrid rischia seriamente di perdere anche l’altro componente della fortunata coppia centrale degli ultimi anni, Raphael Varane. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il difensore 28enne ha il suo contratto in scadenza al 2022, con il presidente Perez che non ama perdere giocatori a parametro zero. Ecco perché l’ipotesi Manchester United si fa sempre più consistente. Non solo: gli inglesi avrebbero già avuto l’ok di Varane per un trasferimento e raggiunto un accordo per un contratto quinquennale. L’ostacolo principale è quello di raggiungere un accordo con i Blancos: di fronte ad un’offerta da 45 milioni di euro dei Red Devils, la risposta è stata perentoria. No a meno di 60 milioni.