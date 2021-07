Manchester United, colloqui positivi con gli agenti di Varane. Il difensore sempre più vicino

Secondo quanto riferito da Sky Sports il Manchester United avrebbe avuto colloqui positivi con gli agenti del difensore Raphael Varane in uscita dal Real Madrid. Ora i due club dovranno incontrarsi per discutere del trasferimento, ma prima gli inglesi vogliono avere un accordo solido con il francese per sedersi al tavolo in una posizione di forza tenendo conto anche del fatto che Varane è in scadenza coi madrileni.