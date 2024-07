Ufficiale Manchester United, conferma per Evans: il centrale classe '88 rinnova per un anno

Jonny Evans, difensore del Manchester United, ha rinnovato con i Red Devils fino al 2025. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Manchester United è lieto di confermare che Jonny Evans ha firmato un nuovo contratto annuale con il club, che lo legherà fino a giugno 2025. Cresciuto nell'Academy è tornato all'Old Trafford la scorsa estate, dopo otto anni trascorsi lontano dal West Bromwich Albion e dal Leicester City.

Evans ha dato un contributo prezioso alla squadra di Erik ten Hag per tutta la scorsa stagione, giocando 30 volte in tutte le competizioni, inclusa una presenza come sostituto a Wembley quando abbiamo battuto il Manchester City e vinto l'Emirates FA Cup.

Quel successo in coppa ha permesso al trentaseienne di completare la serie di trofei nazionali con lo United, aggiungendoli ai tre titoli di Premier League e alle due vittorie in Coppa di Lega già vinte durante il suo primo periodo. Il nordirlandese spera ora di ottenere ulteriori successi, mentre intensifichiamo i preparativi per la stagione 2024/25".